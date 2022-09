Eine Woche zum Vergessen liegt hinter dem Dax. Neben den Zins- und Rezessionssorgen beherrschte ebenfalls der große Verfallstag das Geschehen an den Aktienmärkten. In einem schwierigen Umfeld weiteten sich die Aktienverkäufe aus. Der deutsche Leitindex ging folglich mit weiteren Verlusten am Freitag ins Wochenende. Die Ziellinie überquerte er bei 12.741 Zählern, somit stand ein Minus ...

