DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/30. und 31. Juli 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Wirtschafts- und Politikthemen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Statistikbehörde/CFLP: Chinas Industrie-PMI im Juli gesunken

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist entgegen den Erwartungen im Juli gesunken und in den Kontraktionsbereich gerutscht. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,0 (Juni: 50,2), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 50,3 Punkten prognostiziert. Pekings strenge Covid-19-Beschränkungen haben damit weiterhin die Hoffnung auf eine robuste wirtschaftliche Wiederbelebung getrübt und unterstreichen, wie weit das Land von einer postpandemischen Normalität entfernt ist. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Rückschlag im Juli für Erholung auf Chinas Immobilienmarkt

Die sich seit zwei Monaten andeutende Erholung der Immobilienverkäufe in China ist im Juli mit einem deutlichen Rückgang zum Ende gekommen. Auslöser ist die weit verbreitete Zurückhaltung bei Hypotheken wegen der Befürchtung, dass kränkelnde Bauträger nicht in der Lage sein würden, noch in Bau befindliche Wohnungen fertigzustellen. Die Verkäufe der 100 größten Bauträger des Landes fielen im Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 39,7 Prozent auf 523,14 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 76 Milliarden Euro. Sie gingen gegenüber Juni um 28,6 Prozent zurück und beendeten damit eine zweimonatige Erholung auf Monatsbasis.

Sewing: Wirtschaft auf Gasstopp vorbereitet, aber Rezession absehbar

Der Vorstandschef der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht die deutsche Wirtschaft zwar gut für einen möglichen kompletten Lieferstopp von russischem Gas vorbereitet. Deutschland würde dann aber definitiv in die Rezession abrutschen, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Die wirtschaftliche Resilienz unseres Landes ist enorm, das sollten wir nicht kleinreden." Das gelte auch für die finanzielle Widerstandskraft, für die ja die Banken mit zuständig seien. Mit Sorge blickt Sewing auf die Inflation. Er rechnet mit Rate von 8 Prozent am Ende dieses Jahres. Möglich sei auch ein höherer Wert, "wenn gar kein Gas mehr ankommt. Dann sind auch 10 Prozent und mehr möglich."

US-Politikerin Pelosi bestätigt Asien-Reise - keine Angaben zu Taiwan

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat ihre Asien-Reise bestätigt, ohne Angaben zu einem eventuellen Taiwan-Besuch zu machen. Ihr Büro erklärte am Sonntag, sie werde mit einer sechsköpfigen Delegation des US-Kongresses nach Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan reisen. Ein anvisierter Besuch in Taiwan hatte zuvor zu diplomatischen Spannungen mit China geführt.

Biden erneut positiv auf Coronavirus getestet

US-Präsident Joe Biden ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe sich ein weiteres Mal in Isolation begeben, obwohl er sich "weiterhin ziemlich gut fühlt", teilte sein Arzt Kevin O'Connor in einer Erklärung des Weißen Hauses mit. O'Connor verwies auf den sogenannten Rebound-Effekt, der nach einer Behandlung mit dem Covid-Medikament Paxlovid auftreten kann. Biden hatte erst vor drei Tagen seine Isolation nach zwei negativen Corona-Tests beendet und war ins Oval Office zurückgekehrt.

