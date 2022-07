Neue Minen und neue Produktion von Uran muss her und zwar zügig. Die Uranpreise werden bald das Steigen anfangen denn alle wollen dann wieder gleichzeitig Kontrakte abschließen. Wie 2007...

Während Deutschland noch überlegt, doch erst später aus der Kernenergie auszusteigen, hat Frankreich schon voll den Kurs in Richtung Atomkraft eingeschlagen. Der Staat will die Kernenergie ausbauen und dafür auch den nationalen Stromkonzern EDF wieder komplett übernehmen. Für die vollständige Übernahme bietet der französische Staat rund 10 Milliarden Euro. So will Frankreich den Ausbau der Atomkraft im Land sicherstellen.

In Deutschland ist man noch lange nicht soweit. Hier reißt momentan die Debatte über längere AKW-Laufzeiten nicht ab. Die Grünen schließen einen "Streckbetrieb" nicht aus, die FDP schlägt vor, die Laufzeit gleich bis 2024 zu verlängern. Kanzler Scholz will einen zweiten Stresstests abwarten. Bislang sollten die letzten Meiler Ende des Jahres vom Netz gehen.

Eines ist sicher! Bereits in den beiden vergangen Jahren wies bereits der Uransektor ein Angebotsdefizit von rund 120 Millionen Pfund U3O8 auf. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die großen Uranförderer - allen voran Cameco und Kazatomprom - nach Jahren einer ineffizienten Überproduktion ihre Förderung drastisch zurückgefahren haben. Daher sind weltweit vielversprechende Uranexplorationsunternehmen auf der Suche nach neuen Uranvorkommen.

Einige davon haben wir Ihnen in der Vergangenheit bereits ausführlich vorgestellt und sie überraschen immer wieder mit neuen Updates und Explorationsfortschritten.

Bereits Ende Mai begann Consolidated Uranium mit Bohrungen auf seinen 3 US-Projekten (Tony M Mine, Daneros Mine und Rim Uranium and Vanadium Mine) zur Bestätigung und Erweiterung historischer Mineralressourcen. Insgesamt sind über 6.400 Bohrmeter geplant, die aus konventionellen offenen Bohrungen mit rotierenden Vorbohrungen mit Kern "Tails" bestehen werden. Damit soll das Aufwärtspotenzial des US-Uranprojektportfolios eindrucksvoll demonstriert werden.

Durch die Verifizierung der historischen Mineralressource bei Tony M und die Erprobung von Gebieten außerhalb der historischen Mineralressourcen bei Daneros und Rim hofft CUR in der zweiten Jahreshälfte eine Produktionsentscheidung zu treffen, sofern die Marktbedingungen dies zulassen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Projekte einzigartig positioniert sind, um eine neue Uranproduktion auf dem strategisch wichtigen US-Inlandsmarkt in einem kurzen Zeitrahmen und mit geringen zusätzlichen Kapitalinvestitionen zu ermöglichen. Alle drei Minen waren während der Uranhausse von 2006 bis 2010 in Produktion, wobei die vorherigen Betreiber erhebliche Investitionen getätigt haben. Die Projekte sind alle vollständig genehmigt und dürften eine schnelle Wiederaufnahme der Produktion nach einer Entscheidung ermöglichen.

Auch bei IsoEnergy laufen Bohrungen und Erkundungen auf Hochtouren. Im Rahmen dessen gibt das Explorationsunternehmen ein Update zu seinen Winterbohrergebnissen und kündigt seine Explorationspläne für den Sommer an:

Hawk-Projekt

Die im Winter 2022 bei Hawk durchgeführten elektromagnetischen Vermessungen brachten das Projekt in einen bohrbereiten Zustand. Da auf jeder der sechs Vermessungslinien mehrere leitfähige Reaktionen kartiert wurden, ergab sich aus den Winterarbeiten ein Bestand an Bohrzielen, der die Erwartungen von IsoEnergy übertraf. Das Projekt Hawk umfasst mehr als 10 km aussichtsreiche magnetische Tiefzonen, die Leiter beherbergen und deren Tiefe bis zur Diskordanz voraussichtlich zwischen 600 und 750 m liegt.

Ranger-Projekt

Wie bei Hawk wurde auch bei Ranger im Winter 2022 eine elektromagnetische Vermessung durchgeführt, die das Projekt in einen bohrbereiten Zustand versetzte. Die Wintervermessung kartierte schwach bis mäßig leitfähige Trends in zwei Gebieten. Die Tiefe der Diskordanz im Untersuchungsgebiet dürfte zwischen 230 und 300 m liegen. Eine erste Bohrkampagne zur Weiterverfolgung der Ergebnisse aus dem Jahr 2022 ist für das Jahr 2023 geplant.

Für die Sommerbohrkampagne bereitet man großes vor. Während sich IsoEnergy auf eine erste Mineralressourcenschätzung für Hurricane zubewegt und die nächste Phase der Weiterentwicklung dieses Projekts plant, wird das Unternehmen außerdem die Exploration auf der Ostseite des Grundstücks Larocque East weiter vorantreiben und sich parallel dazu auf weitere Grundstücke im hochwertigen Explorationsportfolio konzentrieren. Insgesamt sind Diamantbohrungen auf Larocque East, Geiger und Trident über insgesamt 7000 Meter und geophysikalische Vermessung aus der Luft bei Evergreen, Spruce, East Rim, Edge und Full Moon geplant.

Somit wird IsoEnergy in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 acht Projekte in der östlichen Athabasca-Region erkunden.

Inmitten des neusten Uran-Booms verkündet Uranium Energy Corp. die Übernahme der UEX Corporation, um das größte diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen zu schaffen. Es handelt sich hierbei um eine wertsteigernde Transaktion und eine Verdoppelung der UEC-Uranressourcen in erstklassigen, politisch stabilen Uranabbaugebieten bei einer Verwässerung der ausstehenden UEC-Aktien um nur 13,7%. Pro forma wird UEC über das größte Uranportfolio verfügen, das sich ausschließlich auf den amerikanischen Kontinent konzentriert, in bewährten und stabilen Gebieten angesiedelt ist und diversifizierte US-Produktions- und kanadische Erschließungsanlagen kombiniert. Wieder mal eine Top-Übernahme in Zeiten eines stärkeren Fokus auf Versorgungssicherheit und Verringerung des geopolitischen Risikos. UEC behält seine starke Bilanz mit über 180 Millionen Dollar an Bargeld und liquiden Mitteln bei, ohne Schulden, was die Produktionsbereitschaft und die Fähigkeit, ein verstärktes Projektportfolio voranzutreiben, unterstützt.

Zusätzlich reicht Uranium Energy eine Aktualisierung der früheren NI-43-101-Ressourcen des Unternehmens in vollständig konforme S-K 1300-Ressourcen für sein Projekt Anderson ein. Das Anderson-Projekt ist das größte Uranvorkommen im Bundesstaat Arizona und zählt zu den größten Uranvorkommen der USA in den Bundesstaaten, in denen Uranabbau betrieben wird. Die gesamten angezeigten Ressourcen für das Projekt belaufen sich auf über 32 Millionen Pfund Uran. Dafür wurden die Bohrdaten von 1.175 Bohrlöchern für die aktuelle Mineralressourcenschätzung verwendet.

Uranium Energy Corp ist Amerikas führendes, am schnellsten wachsendes und an der NYSE American notiertes Uranbergbauunternehmen. Es ist ein reines Uranunternehmen und treibt die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten voran. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming, die durch vollständig lizenzierte und betriebsbereite Verarbeitungskapazitäten in den Anlagen Hobson und Irigaray verankert sind.

