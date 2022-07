Palladium: Historisch einmalige Situation!

Anzeige / Werbung Die Produzenten sind erstmals überhaupt Netto-Long Eine historisch einmalige Ausgangssituation finden wir bei Palladium vor. Im Zuge der weltweit unterbrochenen Lieferketten geriet auch das in der Autoindustrie stark verwendete Edelmetall unter Abgabedruck und war zwischenzeitlich unter die 1700er-Marke abgerutscht. Ein Blick auf den aktuellen Commitment of Traders Report verheißt jedoch enormes Potenzial zur Oberseite. Die Commercials waren in der Vorwoche mit mehr als 4000 Kontrakten Netto-Long. Das ist der mit Abstand bullishste Wert aller Zeiten. Im disaggregated Report, der aus dem Lager der Commercials die Produzenten noch einmal heraus separiert, sehen wir, dass die Produzenten zum allerersten Mal in der Historie überhaupt eine Netto-Long-Position eingenommen haben. Ähnliche Positionierungen ebneten in der Vergangenheit zuverlässig den Weg für Anstiege von mindestens 50, teilweise sogar bis zu 200%. Übrigens: Einen aktuellen Artikel, in dem es um das Thema "Passives Einkommen durch Trading" geht, können Sie hier lesen: https://www.realmoneytrader.com/passives-einkommen-generieren-27791/ Auf die nächste Rohstoff-Kaufwelle setzen mit einem Gold-Call, wie z.B. dem folgenden Produkt von Morgan Stanley: Produkt: Gold Call

Call Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 11

Ziel: 35 Euro Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002876429

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )