Als die Europäische Zentralbank am 21. Juli ihren Zinssatz im Einklang mit der US-Notenbank und der Bank of England um 50 Basispunkte anhob, fiel der Goldpreis an der London Bullion Market Association auf USD 1.700 pro Unze. Die Rezessionsgefahr steigt, da weitere Zinserhöhungen erwartet werden. Die sich ändernden Bedingungen auf den Verbraucher- und Aktienmärkten spiegeln sich in der rückläufigen Nachfrage nach physischem Gold und börsengehandelten Fonds wider. Jared Scharf, CEO von Desert Gold Ventures, erläutert uns seine Sicht der Dinge.

Den vollständigen Artikel lesen ...