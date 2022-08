Das US-Unternehmen Donaldson Company, Inc. (ISIN: US2576511099, NYSE: DCI) zahlt am 31. August 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 23 US-Cents je Aktie an die Aktionäre aus. Record date ist der 16. August 2022. Auf das Jahr gerechnet werden 0,92 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau von 54,41 US-Dollar (Stand: 29. Juli 2022) einer Dividendenrendite von 1,69 Prozent. ...

