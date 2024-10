FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag mühsam an seine jüngste Stabilisierung angeknüpft. Nach moderaten Anfangsgewinnen und einem Rutsch in negatives Terrain konnte der deutsche Leitindex seine Verluste fast wettmachen. Zum Schluss notierte er noch 0,09 Prozent tiefer bei 19.104,10 Punkten. Damit hielt er sich durchgehend innerhalb der Handelsspanne vom Freitag, als er dank eines starken US-Arbeitsmarktberichts fester geschlossen hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Montag letztlich 0,41 Prozent auf 26.740,18 Zähler.

In der deutschen Wirtschaft mehren sich die Krisensignale. Nach zwei Anstiegen in Folge ging der Auftragseingang der Industrie im August unerwartet deutlich zurück. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat nach oben revidiert. Die Stimmung im heimischen Einzelhandel verschlechterte sich nach Angaben des Ifo-Instituts im September weiter.

"Man kann von Glück sagen, dass viele deutsche multinationale Konzerne den Großteil ihrer Umsätze und Gewinne im Ausland erzielen, wo es mit der Konjunktur besser aussieht", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Dies zeige die Dax-Konsolidierung auf hohem Niveau. Aus technischer Sicht spreche indes nichts gegen Rekorde, solange sich der Index über der 19.000-Punkte-Marke behaupte. Darunter würde zunächst ein Test der Unterstützung bei 18.700 Punkten drohen./gl/he

