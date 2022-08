The following instruments on XETRA do have their first trading 01.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.08.2022Aktien1 FR0013266772 Immo Blockchain S.A.2 US60685L2088 Mitsui O.S.K. Lines Ltd. ADR3 US8257101068 Siam Cement PCL ADR4 US4055521003 Haleon PLC ADR5 US74907L2016 Quoin Pharmaceuticals Ltd. ADR6 FR001400BMH7 Teract S.A.Anleihen1 XS2510903862 SSE PLC2 US37045VAY65 General Motors Co.3 DE000NLB3YU9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 XS2012984154 Shanghai Port Group [BVI] Development Co. Ltd.5 CH0465044649 Winterthur, Stadt