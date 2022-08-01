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RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF Chart 1 Jahr
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RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
01.08.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 29

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.7443 USD
 IE00BJXRZJ40
29 JULY 2022

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF

(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.3586 USD
 IE00BJXRZ273

29 JULY 2022

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.6294 USD IE00BLRPQH31

29 JULY 2022

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

S

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.9252 USD IE00BLRPQJ54


29 JULY 2022

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.3249 USD		 IE00BLRPRR04


29 JULY 2022

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
3.3615 USD		 IE00BLRPRQ96


29 JULY 2022

RIZE EM INT & ECOM ETF

(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF
4.1645 USD
 IE000HJV1VH3


29 JULY 2022

RIZE PET CARE UCITS ETF

(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF
4.1039 USD		 IE000QRNAC66


29 JULY 2022
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© 2022 PR Newswire
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