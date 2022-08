LOS ANGELES, Aug. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific ist erfreut, die Übernahme von Agar Scientific bekannt geben zu können, einem weltweit tätigen Hersteller und Distributor von Verbrauchsmaterialien und Geräten im Bereich der Mikroskopie mit Hauptsitz in Stansted, Vereinigtes Königreich. Agar Scientific stärkt die wachsende Präsenz von Calibre Scientific im Feld der Mikroskopie weiter.



Agar Scientific ist ein führender Hersteller und Distributor von Elektronenmikroskopie-Produkten, der ein breites Kundenspektrum in den Bereichen Pharmazeutik, Biowissenschaften, Materialwissenschaften und Halbleiterindustrie bedient. Die Produkte des Unternehmens werden jetzt in Industrie- und Forschungslabors auf der ganzen Welt eingesetzt - in Anwendungen von der Forschung über die Mikrochip-Herstellung bis hin zu Umwelttests. Das Produktangebot von Agar und die 50-jährige Geschichte der Bereitstellung von außergewöhnlichem Service und Support haben das Unternehmen zu einem der weltweit führenden unabhängigen Hersteller und Distributoren gemacht.

Mit dieser Übernahme erweitert Calibre Scientific sein Gesamtproduktangebot auf dem Markt für Strukturbiologie und fügt dem Portfolio ein weiteres skalierbares Vertriebsunternehmen hinzu. "Agar Scientific ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Markt für Verbrauchsmaterialien für Elektronenmikroskopie und Probenvorbereitung", so Ben Travis, CEO von Calibre Scientific. "Zusammen mit unserem Geschäftsbereich Molecular Dimensions und unserer globalen Vertriebsplattform freuen wir uns, unsere Kompetenzen in den wachsenden Bereichen der Elektronenmikroskopie und der kryogenen Elektronenmikroskopie zu erweitern."

"Seit fünf Jahrzehnten ist Agar Scientific bestrebt, den Markt der Elektronenmikroskopie durch außergewöhnliche Vertriebsunterstützung, eine umfassende Produktauswahl und technisches Fachwissen zu unterstützen", sagte Darren Likely, Managing Director von Agar Scientific. "Wir freuen uns, Teil von Calibre Scientific zu werden. Dies wird es uns ermöglichen, unsere langfristigen strategischen Wachstumsziele weiter zu beschleunigen. Calibre Scientific ist eine großartige Plattform mit den Ressourcen, die Agar auf die nächste Stufe bringen können, und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft für Agar als Teil von Calibre Scientific bereithält."

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche. Calibre Scientific verfügt über ein Portfolio von Unternehmen aus den Bereichen Life Science und Diagnostik, die die besonderen Herausforderungen ihrer jeweiligen Märkte auf herausragende Weise zu bewältigen wissen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien (USA), dehnt sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen weiterhin aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.investor.calibrescientific.com oder wenden Sie sich an press@calibrescientific.com.