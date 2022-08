Wochenausblick KW31: Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA

Werbung



In dieser Woche erwarten uns wichtige Konjunkturdaten die einen Aufschluss über den weiteren Verlauf des Wirtschaftswachstums geben. Des Weiteren gewähren Unternehmen im Zuge der Bilanzsaison Einblicke in ihre Quartalsergebnisse.



Montag

Die Woche startet mit den Halbjahreszahlen von Heineken um 07:00Uhr, gefolgt von Activision Blizzard und Pinterest, die beide Ihre Q2-Zahlen präsentieren werden. Auf Seiten der Konjunktur erwarten uns am Montag Zahlen zur Arbeitslosenquote in Europa sowie Daten zum S&P Verarbeitenden Gewerbe.





Dienstag

Dienstag vor Handelsstart lassen uns Fresenius mit Ihren Halbjahreszahlen und Covestro mit der Am Veröffentlichung Ihrer Zahlen zum abgelaufenen Quartal Einblicke in Ihre Bücher gewähren. Im Laufe des Tages präsentieren die Unternehmen BP und Ferrari ihre Q2-Zahlen, bevor am Abend die US-Firmen Airbnb, PayPal und Starbucks ihre Quartalsergebnisse vorstellen. Im Laufe des Tages erreichen uns konjunkturseitig die Erzeugerpreise im Euroraum, während am Abend der API Ölbericht aus den USA erwartet wird.

Mittwoch

Unternehmensseitig geben am Mittwochmorgen die Firmen Siemens Healthineers, Vonovia sowie BMW Auskunft zu Ihren jeweiligen Quartalszahlen. Am Nachmittag zieht dann auch Moderna aus den USA mit den Q2-Zahlen nach. Des Weiteren wird am Mittwochmorgen die Handelsbilanz erwartet und es wird Informationen zu Im- und Export in Deutschland gegeben.

Donnerstag

Am Donnerstagmorgen werden noch vor Handelsstart unter anderem die Quartalszahlen von Toyota Motor, Lufthansa, Adidas, Bayer und Zalando veröffentlicht. Im Laufe des Vormittags erreichen uns aus den USA dann die Q2-Zahlen von Kellogg und InterContinental. Konjunkturseitig wird in Großbritannien die BOE über eine Anhebung der Zinsen entscheiden, während aus den USA die Handelsbilanz erwartet wird.

Freitag

Zum Wochenende werden uns Allianz, Deutsche Post und Rheinmetall mit der Veröffentlichung Ihrer Quartalszahlen einen Einblick in Ihre Bücher gewähren. Konjunkturseitig werden Daten zur Industrieproduktion aus Deutschland, Frankreich und Spanien veröffentlicht. Außerdem wird in Frankreich zusätzlich noch Auskunft zur Handelsbilanz gegeben. Aus den USA erwarten uns Daten zum Arbeitsmarkt und zur Erwerbsquote.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?