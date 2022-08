Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Am Freitag verabschiedete sich der DAX mit einem Zugewinn von 1,5 Prozent ins Wochenende. Auf Monatssicht legte der Leitindex sogar 5,4 Prozent zu. Das ist der stärkste Juli-Anstieg seit sechs Jahren. Marktidee: Bechtle. Die Aktie des IT-Dienstleisters hatte im November 2021 ein Allzeithoch verzeichnet. Im Rahmen des anschließenden Abwärtstrends rutschte sie bis auf ein 2-Jahres-Tief. Seither dominieren die Bullen klar das Kursgeschehen. Der Anteilsschein konnte an acht der vergangenen neun Handelstage zulegen. Am Freitag verbuchte er ein 3-Monats-Hoch. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf