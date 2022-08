NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 143 dänischen Kronen belassen. Analyst Akash Gupta bleibt mit Blick auf die am 10. August anstehenden Quartalszahlen des Windturbinenherstellers vorsichtig und belässt die Aktie daher auf der Liste "Negative Catalyst Watch". Die Zahlen dürften die steigenden Erwartungen einer Realitätsprüfung unterziehen, heißt es in einer am Montag vorliegenden Studie. Mögliche Subventionen in den USA dürften kurzfristig den Gegenwind durch immer noch hohe Materialkosten und Lieferkettenprobleme nicht kompensieren können./gl/mis



ISIN: DK0061539921

