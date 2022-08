Lichtstreif am Horizont bei der Aktie der Deutschen Post DHL: Der DAX-Titel konnte sich in den letzten Wochen von seiner vorangegangenen Baissebewegung etwas erholen. Vom Tief bei 33,44 Euro am 13. Juni ging es zunächst bis auf 38,82 Euro nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...