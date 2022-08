Wie vom AKTIONÄR erwartet, läuft das Tech-Comeback an der Börse, und zwar mit hohem Tempo. Vorneweg: Amazon. Die Aktie kletterte am Freitag um 10,4 Prozent erreichte den höchsten Stand seit Ende April. Neben den Anlegern zeigen sich auch immer mehr Analysten sehr angetan vom Quartalsbericht und vom Ausblick.Eine ganze Reihe von Experten an der Wall Street hat seine Kursziele angehoben, unter anderem Douglas Anmuth von JPMorgan, der jetzt den fairen Wert Amazons bei 185 nach zuvor 175 Dollar sieht.Amazon ...

