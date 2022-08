(shareribs.com) Chicago 01.08.2022 - Für die Agrarfutures in Chicago ging es in der vergangenen Woche deutlich nach oben. Die Sojabohnen legten so stark zu, wie seit 19999 nicht mehr. Auch Mais zog kräftig an. Die Marktteilnehmer schauen auch weiterhin auf das Wetter in den US-Anbaugebieten, sowie die Lage der Getreideexporte in der Schwarzmeerregion. In den USA sind die Sojabohnen in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...