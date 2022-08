In Eilat am Roten Meer gibt es viel Neues: neue Attraktionen im Unterwasserobservatorium, neu eröffnete und renovierte Hotels, wie das Royal Shangri-La oder das NOW Hotel sowie das erste Selfie-Museum der Stadt.Gleich zwei neue Attraktionen in Eilat finden sich im Unterwasserobservatorium: Mutige, die über zwölf Jahre alt sind, können nach einem Tauchkurs mit Haien schwimmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...