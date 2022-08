Auf der Suche nach starken Turnaround-Trades für den Bärenmarkt - https://bit.ly/3ohD9Bz Jetzt den kostenlosen Report von Charttechnik-Experte Stefan Klotter runterladen! Der Crash bei Kryptowährungen ist verdaut, der Boden beim Bitcoin mit 20.000 US-Dollar erreicht, sagt Prof. Philipp Sandner, Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers im Interview mit Martin Kerscher auf wallstreet:online tv. Aber im August werde noch einmal Bewegung in den Markt kommen, weil beschlagnahmte Bitcoins in Milliarden-Umfang auf den Markt kommen, so Sandner weiter. Insgesamt aber sei die Stimmung in der Krypto-Szene gut, was vor allem mit der zunehmenden "Adaption" zu tun habe, der zunehmenden Verbreitung der Kryptowährungen. Im Gaming-Sektor etwa spielten sie beispielsweise eine immer wichtigere Rolle. Ein guter Zeitpunkt eigentlich zum Einstieg, wenn da eben nicht noch einige Fallstricke im August wären.