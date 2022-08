DJ EUREX/DAX-Futures etwas leichter - Test des Ausbruchsniveaus

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen. Händler gehen für den Tagesverlauf von einem Test der Ausbruchsniveaus vom Freitag aus. Dies könne bis in den Bereich um 13.300 führen, sei dann aber immer noch keine Beinbruch: "Das wäre ein normaler Retest von oben", so ein Händler. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 100 auf 13.445 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.498 und das Tagestief bei 13.415 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.200 Kontrakte.

