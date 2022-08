Heute herrscht Hochstimmung bei MorphoSys-Aktionären. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund drei Prozent aus. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Kommt jetzt die Rallye?

Anmerkung der Redaktion: Startet MorphoSys jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund sieben Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 23,40 EUR. Der Kursverlauf von MorphoSys verspricht also spannend zu werden.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...