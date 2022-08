Angetrieben von den guten Quartalszahlen von Amazon und Apple blieb die Wall Street auch am Freitag auf Erholungskurs. Außerdem hatte sich im Juli die Stimmung der US-Verbraucher überraschend verbessert. Der Dow Jones schloss zum Wochenausklang 0,97 % fester bei 32.845 Punkten. Der marktbreitere S&P 500 legte um 1,42 % auf 4.130 Punkte zu. Getoppt wurde er noch vom Nasdaq 100, der um 1,81 % auf 12.947 Punkte stieg. Bei den Einzelwerten verbuchte Amazon zum Wochenausklang ein sattes Kursplus von 10,4 % auf 134,95 $. Der Online-Händler profitierte von einer Umsatzsteigerung im zweiten Quartal. Im Juli hat sich der Kurs der Amazon-Aktie damit um 27 % erholt. Auch Apple konnte dank seines guten Zahlenwerks am Freitag um 3,3 % zulegen. An den deutschen Börsen trüben dagegen die Gaskrise und die Sorgen um die Konjunktur die Stimmung zum Wochenstart merklich ein. Aktuelles Schlaglicht zur Konjunktur: Der deutsche Einzelhandel verzeichnete im Juni auf inflationsbereinigter Basis mit einem Minus von 8,8 % den größten Umsatzeinbruch seit 1994. Der Dax sich dennoch zur Handelseröffnung mit einem leichten Minus von 0,1 % bei 13.471 Punkten recht stabil.





