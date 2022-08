Hiobsbotschaft ausgerechnet am Wochenende: Wer Aktien von Varta (WKN: A0TGJ5) hält, wird heute Morgen auf dem falschen Fuß erwischt. Nach einer Ad-hoc-Meldung am Samstag mit einer Gewinnwarnung bricht das Papier aktuell bei Tradegate um -12% auf 71 € ein. Anfangs standen sogar Kurse von nur noch 68 € auf der Tafel. Was müssen Anleger nach dieser kalten Dusche jetzt wissen und wie sollten sie reagieren? Der Batterie-Hersteller Varta aus dem baden-württembergischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...