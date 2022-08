Die britische Mediengruppe Pearson plc (ISIN: GB0006776081) will eine Zwischendividende in Höhe von 6,6 Pence (ca. 7,9 Eurocent) je Aktie für das Jahr 2022 ausschütten, wie am Montag mitgeteilt wurde. Im Vorjahr wurden 6,3 Pence ausgeschüttet. Die Zahlung der Zwischendividende erfolgt am 19. September 2022 (Record day: 12. August 2022). Pearson zahlt seine Dividende in Form einer Zwischendividende und einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...