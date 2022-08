Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Alle Welt stöhnt über die unerträglich hohen Inflationsraten, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Sie seien sehr stark gestiegen, weil die wichtigsten Zentralbanken viel zu lange eine ultra-expansive Geldpolitik durchgehalten hätten, der Krieg in der Ukraine Energie- und Nahrungsmittelpreise hochgetrieben habe und die Globalisierung der Märkte zu Lieferengpässen geführt habe, im Juni in den USA um 9,0%, in der Eurozone um 9,6%, in Deutschland um 7,5%, in der Schweiz um 2,8%. ...

