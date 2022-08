Der japanische Yen gewinnt in letzter Zeit wieder an Glanz. Während sich die Aufmerksamkeit hauptsächlich auf den USDJPY richtet, der von einem Hoch bei 144,00 auf fast 132,00 zurückgegangen ist, sind auch andere JPY-gebundene Paare bemerkenswert. AUDJPY, der oft als Risikobarometer angesehen wird, handelt derzeit 3% unter seinem am vergangenen Mittwoch erreichten lokalen Hoch. Das Paar testete eine kurzfristige Unterstützungszone, die durch das 23,6%-Retracement der vor fast einem Jahr im August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...