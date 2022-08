DJ Vinci erwirbt knapp 30% an mexikanischem Flughafenbetreiber OMA

Von Cecilia Butini

PARIS (Dow Jones)--Der französische Baukonzern Vinci beteiligt sich mit knapp 30 Prozent an dem mexikanischen Flughafenbetreiber OMA. Wie die Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMA) am Sonntagabend mitteilte, hat das Fintech Advisory Inc. eine Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft von Vinci Airport SAS über den indirekten Verkauf von 29,9 Prozent des Aktienkapitals getroffen.

Die Transaktion werde durch den Verkauf der OMA-Tochtergesellschaften Servicios de Tecnología Aeroportuaria, SA de CV - bekannt als SETA - und Aerodrome Infrastructure Sarl an Vinci vollzogen. Der Kaufpreis für den Verkauf von SETA beläuft sich auf etwa 587,7 Millionen US-Dollar, für Aerodrome legt Vinci demnach etwa 236,7 Millionen Dollar auf den Tisch.

Vinci teilte mit, der Abschluss der Transaktion werde für Ende 2022 erwartet. Das Netzwerk des Konzerns werde damit auf mehr als 70 Flughäfen in 13 Ländern erweitert. Im Zuge der Vereinbarung behält Vinci eine 25-jährige Konzession für die Flughäfen.

August 01, 2022 03:51 ET (07:51 GMT)

