NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Der italienische Ölkonzern habe eine im Branchenvergleich starke Barmittelentwicklung (FCF) gezeigt, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Sorgen über die heimischen politischen Risiken sowie den Bereich Gas & Power (G&P), dessen Diversifizierung das Management nun betont habe, hätten den Aktienkurs im ersten Halbjahr gehemmt. Der Gegenwind für die Italiener erscheine zunehmend eingepreist./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 18:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 18:50 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003132476

ENI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de