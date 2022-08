NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Anglo American von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3650 auf 3850 Pence angehoben. Nach dem Kursrutsch der Minenwerte seit dem April-Hoch böten sich nach der Berichtssaison zum zweiten Quartal mehrjährige Einstiegschancen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf theoretische faire Werte in einem Rezessionsszenario ergäben sich gerade bei Anglo deutlich höhere Chancen als Risiken./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2022 / 19:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2022 / 00:20 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B1XZS820

ANGLO AMERICAN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de