Pressemitteilung Medios AG: Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Matthias Gärtner vorzeitig verlängert Berlin, 01. August 2022 - Der Aufsichtsrat der Medios AG ("Medios") und der Vorsitzende des Vorstands (CEO) Matthias Gärtner haben sich darauf geeinigt, den bestehenden Vorstandsvertrag vorzeitig bis zum 31. Januar 2025 zu verlängern. Matthias Gärtner ist seit September 2015 Mitglied des Vorstands und seit Januar 2021 Vorstandsvorsitzender. Damit setzt Medios auf Kontinuität und Stabilität im Führungsgremium der Gesellschaft. Dr. Yann Samson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Medios AG: "Matthias Gärtner ist seit fast sieben Jahren Mitglied des Vorstands und steht seit Januar 2021 erfolgreich an der Spitze der Medios AG. Unter seiner Führung ist das Unternehmen enorm gewachsen und profitabler geworden. Wir freuen uns sehr, ihn für eine weitere Amtszeit als Vorstandsvorsitzenden gewonnen zu haben und darüber, dass wir unsere erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren fortsetzen können. Dadurch schaffen wir Kontinuität und stellen eine nachhaltige Ausrichtung in der Unternehmensführung sicher." Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: "Ich bedanke mich sehr für das mir entgegengebrachte Vertrauen und bin überzeugt davon, dass wir den profitablen Wachstumskurs der Medios AG auch in Zukunft gemeinsam erfolgreich vorantreiben können. Ich freue mich sehr über diese Aufgabe und die weitere Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und meinen Vorstandskollegen." Wichtige Termine der Medios AG im Geschäftsjahr 2022: 11. August:

------------------- Über Medios AG Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX gelistet. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). www.medios.ag

