Bullen wieder am Drücker



Die aktuelle Rallye an der Wall Street hat wesentlich mehr Momentum als jene der letzten Wochen. Die Bullen konnten die mittelfristigen Abwärtstrends beenden und die allgemeine Lage wieder deutlich verbessern. Dennoch sollten Anleger nun darauf achten, wann und wo sie neue Positionen aufbauen. Was derzeit zu beachten ist, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.