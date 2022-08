NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie nach Halbjahreszahlen von 19,60 auf 20,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen. Der unveränderte Jahresausblick des Energiekonzern habe nach eigener Aussage Luft nach oben, falls die derzeitigen Marktbedingungen und das Preisumfeld in der zweiten Jahreshälfte so bleiben sollten, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) ein wenig an./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 16:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010208488

