Dermapharm führt Akquisitionsgespräche mit Branchenführer Arkopharma

Der deutsche Pharmakonzern Dermapharm führt potenzielle Akquisitionsgespräche mit dem französischen Unternehmen Arkopharma. Mit dem Zukauf will Dermapharm seine Position in der voranschreitenden Internationalisierung stärken. Außerdem: In unserem kommenden Webinar am 03.08. wird unser Technischer-Analyst Jörg Scherer und Referent Julius Weiß mit Ihnen einen genauen Blick auf den charttechnischen Halbjahresausblick werfen.



Der in München ansässige Pharmakonzern Dermapharm plant den französischen Konkurrenten Arkopharma zu übernehmen. Mit der 450 Millionen Dollar Übernahme sollen im Zuge der internationalen Expansion neue Märkte in Westeuropa erschlossen werden. Arkopharma ist ein pharmazeutisches Labor, das sich auf die Bereiche Phytotherapie, Naturheilmittel und Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert hat. Insbesondere Spanien und Italien sind Hauptabsatzmärkte und erhoffen Dermapharm große Zukunftschancen. Mit mehr als 940 Millionen Euro Umsatz und einem Ebitda von 350 Millionen Euro hat Dermapharm einen Börsenwert von knapp 3 Milliarden Euro und ist seit Anfang 2018 Mitglied im SDAX©. Ob ein Kauf zustande kommt hängt noch von der Arkopharma Arbeitnehmervertretung ab, diese hat der Übernahme noch nicht zugestimmt. Dermapharm hingegen ist optimistisch und möchte den Deal bis Anfang 2023 abschließen.





Das Jahr 2022 bietet bisher jede Menge Herausforderungen und historische Entscheidungen. Die derzeitige Marktlage wird von vielerlei Faktoren bestimmt. Neben dem Russland-Ukraine-Krieg dominieren vor allem Inflationsängste und allgemeine Rezessionssorgen das tägliche Börsengeschehen. Lieferkettenproblematiken, gestiegene Rohstoffpreise und ein historisch schwacher Euro stellen die Wirtschaft vor zusätzliche Hürden. Wie geht es weiter und welche Charts sind jetzt wichtig? Worauf Sie sich im zweiten Halbjahr an den Aktienmärkten einstellen müssen, erfahren Sie am Mittwoch, den 03.08.2022, ab 18:30 Uhr im großen charttechnischen Halbjahresausblick. Zur Seite stehen wird mir dabei Julius Weiss, der den technischen Ausblick mit passenden Produktideen ergänzen wird.

