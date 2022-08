Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (PA8; ISIN DE000A0B65S3/ WKN A0B65S; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard) gibt heute bekannt, dass die Vermarktung von Eravacyclin (XERAVA) gestartet wurde und das Antibiotikum ab sofort in Deutschland im Direktvertrieb bestellt und an Kunden geliefert werden kann, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

