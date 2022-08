"Ich habe keine Erklärung", mit diesem Satz fasste der Ferrari-Teamchef Mattia Binotto das Debakel am Hungaroring zusammen. Nach einem weiteren Desaster-Rennen am Sonntag liegt der WM-Zweite Charles Leclerc nun 80 Punkte hinter Titelverteidiger Max Verstappen. An der Börse zeichnet sich bei der Ferrari-Aktie derweil ein Ausbruch ab.Nachdem die Papiere des Luxussportwagenbauers bereits Anfang Juli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...