In unserem aktuellen Tech-Aktien-Check belegt TeamViewer mit 2,94 von 5 möglichen Punkten den letzten Platz. Hier erfährst du, warum unsere Trader das Unternehmen so einschätzen und wieso die Aktie trotzdem kaufenswert sein könnte. TeamViewer - vom Anlegerliebling zum Prügelknaben Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass TeamViewer seinen Höhenflug erlebte. Die Corona-Pandemie war in vollem Gange. Ein Impfstoff noch nicht in Sicht. Eine Vielzahl an Ländern befand sich im Lockdown. Die Börsen brachen ein. Auf der Suche nach krisenfesten Geschäftsmodellen stießen Anleger auf das deutsche Software-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...