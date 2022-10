EQS-News: TeamViewer AG / Schlagwort(e): ESG

TeamViewer unter den Top 3 im Sustainalytics ESG-Risiko-Rating Göppingen, 6. Oktober 2022: TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Remote Connectivity und die Digitalisierung von Arbeitsplätzen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen sich in der ESG-Risikobewertung des führenden unabhängigen ESG-Marktforschungs- und Rating-Unternehmens Morningstar Sustainalytics erneut verbessert hat. Im September 2022 bewertete Sustainalytics TeamViewer mit einem ESG-Risiko-Rating von 9,9 Punkten (2021: 12,8). Das Risiko für TeamViewer, wesentliche finanzielle Auswirkungen durch ESG-Faktoren zu erleiden, gilt laut Sustainalytics damit als vernachlässigbar. Mit der Bewertung gehört TeamViewer nun zu den Top 3 von insgesamt 419 bewerteten Unternehmen innerhalb der Branche "Enterprise & Infrastructure Software". Michael Wilkens, CFO von TeamViewer: "Wir haben unsere Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit in unserem globalen Programm c-a-r-e gebündelt, mit klaren Verpflichtungen, Zielen und Maßnahmen. Gemeinsam mit unseren Investoren und Kunden glauben wir, dass nachhaltigere Unternehmen auch nachhaltigeren Erfolg haben. Unser exzellentes ESG-Rating schafft echten Mehrwert für unser Geschäft. Beispielsweise können wir von besseren Finanzierungskonditionen profitieren. Wir sind stolz darauf, dass unsere Bemühungen im jüngsten ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics erneut gewürdigt werden und wir hier fast alle großen Unternehmen der Softwarebranche hinter uns lassen." Das ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics bewertet zum einen die Exposition eines Unternehmens gegenüber den westlichen branchenspezifischen ESG-Themen, und zum anderen, wie gut das Unternehmen diese Risiken managt. Mit dieser mehrdimensionalen Messung gelangt Sustainalytics zu einem Gesamtwert für das ESG-Risiko, der über alle Branchen hinweg vergleichbar ist. Unternehmen werden in fünf verschiedene Risikokategorien eingeteilt, die von vernachlässigbar (0 - 10) über gering (10 - 20), mittel (20 - 30) und hoch (30 - 40) bis schwerwiegend (40+) reichen. Mehr über die ESG-Risiko-Ratings erfahren Sie hier. ### Über TeamViewer Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr rund 625.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeitende. Im Jahr 2021 verzeichnete TeamViewer fakturierte Umsätze (Billings) in Höhe von 548 Millionen Euro. Die TeamViewer AG (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com . Pressekontact

Martina Dier

Director, Global Communications

Tel: +49 (0)7161 97200 10

E-Mail: press@teamviewer.com



Investor Relations Kontakt

Ursula Querette

Vice President, Capital Markets

Tel: +49 (0)7161 97200 81

E-Mail: ir@teamviewer.com WICHTIGER HINWEIS Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen und wir verpflichten uns nicht, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Copyright ©2022 Sustainalytics. All rights reserved. This publication contains information developed by Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Such information and data are proprietary of Sustainalytics and/or its third party suppliers (Third Party Data) and are provided for informational purposes only. They do not constitute an endorsement of any product or project, nor an investment advice and are not warranted to be complete, timely, accurate or suitable for a particular purpose. Their use is subject to conditions available at https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers. NOTE: Except as otherwise allowed in the following Terms of Use, Corporate issuers are not permitted to link to or publish any part of the Sustainalytics ESG Risk Ratings report.

