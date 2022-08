FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,90 Euro belassen. Die Quartalsergebnisse der Bank seien besser gewesen als gedacht, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung./ag/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2022 / 06:39 / CET



ISIN: IT0000072618

