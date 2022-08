Ehemaliger Senior Vice President General Manager von Salesforce Revenue Cloud bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Bereich Unternehmenssoftware zu Zilliant

Zilliant (oder das "Unternehmen"), der Branchenführer für End-to-End-Pricing- und Revenue-Operations- und Intelligence-Software, gab heute die Ernennung von Pascal Yammine zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. Yammine, die zuletzt als Senior Vice President General Manager von Salesforce Revenue Cloud tätig war, bringt einzigartige Qualifikationen und mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Unternehmenssoftware- und Technologieberatung mit. Er kommt zu Zilliant nach dessen jüngster Übernahme durch Fonds, die mit Madison Dearborn Partners, LLC ("MDP") verbunden sind. Die starke Unterstützung von MDP und die Ernennung von Yammine zum CEO bieten Zilliant erstklassige Ressourcen und Fachkenntnisse, um seine Innovation weiter zu beschleunigen und seine Marktführerschaft zu stärken.

In seiner letzten Funktion bei Salesforce leitete Yammine den Geschäftsbereich Revenue Cloud. Dort transformierte er den Geschäftsbereich erfolgreich in eine marktführende Softwareplattform für die Konfiguration von Preisangeboten, Abrechnung und Abonnementverwaltung und skaliert sie zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen, um die nächste große Cloud bei Salesforce zu werden.

"Pascals Erfahrung und Führungsqualitäten beim Wachstum und der Skalierung von Unternehmen, insbesondere im angrenzenden CPQ-Markt, machen ihn einzigartig qualifiziert, um Zilliant in unserer nächsten Wachstumsphase zu führen", sagte Scott Pasquini, Managing Director und Co-Leiter des Telecom, Media Technology (TMT) Services-Teams von MDP. "Der Markt für Preisoptimierungs- und Managementsoftware hat im Zuge des digitalen Handels, der Inflation und der globalen Marktvolatilität einen Wendepunkt erreicht. Mit einem robusten Umsatzwachstum, Rekordniveaus bei der Gewinnung neuer Kunden und der kontinuierlichen Unterstützung von MDP etabliert sich Zilliant als bahnbrechender Marktführer im Bereich Preismanagement."

Mit Hauptsitz in Austin, Texas, und Niederlassungen in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien ermöglicht Zilliant B2B-Unternehmen, ihre Geschäftsstrategien mit der Verkaufsabwicklung zu verbinden, indem es die Art und Weise verändert, wie Daten für Preise und Verkäufe verwendet werden. MDP, eine führende Private-Equity-Investmentgesellschaft mit Sitz in Chicago, erwarb Zilliant im Dezember 2021 und unterstützt Zilliant weiterhin bei der Umsetzung seiner innovationsorientierten Wachstumsstrategie.

"Wir haben in Zilliant investiert, weil das Unternehmen in seiner Branche eine Führungs- und Innovationsgeschichte hat, und die Ernennung von Pascal zum CEO erhöht nur unsere Ambitionen für die Zukunft von Zilliant", fügte Zaid Alsikafi, Managing Director und Co-Leiter des TMT-Services-Teams von MDP, hinzu. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Pascal und dem Rest des Führungsteams von Zilliant, um weiterhin einen messbaren Mehrwert für die Kunden von Zilliant zu schaffen und den anhaltenden Erfolg des Unternehmens langfristig zu fördern."

"Preisoptimierung und -management sind entscheidende Funktionen, insbesondere angesichts von Marktvolatilität, Inflation, Herausforderungen in der Lieferkette und der Beschleunigung des digitalen Handels", sagte Yammine. "Ich bin vom Wachstumspotenzial und der Entwicklung des Marktes begeistert und freue mich darauf, in dieser entscheidenden Zeit mit dem Zilliant-Team zusammenzuarbeiten, um unsere Führungsposition auszubauen und unsere Vision von der Förderung des intelligenten Handels voranzutreiben."

Yammine tritt die Nachfolge von Greg Peters als Chief Executive Officer an und wird auch dem Vorstand des Unternehmens beitreten. Peters, der über umfassende Expertise im Preisoptimierungs- und Managementmarkt verfügt, wird Zilliant weiterhin in beratender Funktion als Investor und Mitglied des Vorstands des Unternehmens zur Verfügung stehen.

"Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich Greg für seine Führung in den vergangenen 19 Jahren danken", sagte John Lewis, geschäftsführender Vorsitzender des Vorstands von Zilliant. "Während seiner Amtszeit hat sich Zilliant von IDC und Quadrant Solutions als Branchenführer auf dem Markt für B2B-Preisoptimierungs- und Verwaltungssoftware etabliert und sich als kundenorientiertes Unternehmen etabliert, das die schnellste Amortisierungszeit und den höchsten ROI bietet. Wir freuen uns auf Gregs fortgesetztes aktives Engagement als Vorstandsmitglied, Investor und strategischer Berater."

"Es war eine Ehre und ein Privileg, Zilliant zu führen und mit so talentierten und leidenschaftlichen Kollegen, Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten", sagte Peters. "Wir transformieren den Pricing- und Revenue-Operations- und Intelligence-Markt und Pascal bringt direkte Erfahrungen mit, die perfekt zu dieser nächsten Wachstumsphase des Unternehmens passen. Ich habe das Privileg, Pascal seit mehreren Jahren zu kennen, und bin begeistert von der Erfahrung, die er mitbringt, um unser Geschäft zu skalieren und unsere Leidenschaft für Kundenerfolg und schnelle Innovation zu fördern."

Über Zilliant

Zilliant fördert intelligente Umsetzungen für B2B-Unternehmen, indem kommerzielle Strategien mit wirkungsvoller Ausführung kombiniert werden. Unsere branchenführende Software für Preisoptimierung und -management sowie Revenue Operations und Intelligence ermöglicht profitables Wachstum, indem sie die Art und Weise verändert, wie unsere Kunden Daten für die Preisgestaltung und den Verkauf in traditionellen und digitalen Kanälen verwenden. Die Datenwissenschaft, die cloudnative Software und die leidenschaftliche Förderung des Kundenerfolgs bei Zilliant schaffen den höchsten ROI, die schnellste Wertschöpfung und die höchste Kundenzufriedenheit. Unter www.zilliant.com erfahren Sie mehr darüber, wie Zilliant den intelligenten Handel unterstützt.

Über Madison Dearborn Partners, LLC

Madison Dearborn Partners, LLC ("MDP") ist eine führende Private-Equity-Investmentgesellschaft mit Sitz in Chicago. Seit der Gründung von MDP im Jahr 1992 hat das Unternehmen ein Gesamtkapital von über 28 Milliarden USD aufgebracht und über 150 Investitionen getätigt. MDP investiert in fünf dedizierte Branchenvertikalen, darunter Grundstoffindustrien; Software und Dienstleistungen für Unternehmen und Behörden; Finanz- und Transaktionsdienstleistungen; Gesundheitsvorsorge; und Telekommunikations-, Medien- und Technologiedienste. Weitere Informationen finden Sie unter www.mdcp.com.

