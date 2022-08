Hansestadt Uelzen (ots) -Bald ist es soweit: Das Team des Eigenbetriebs Kultur | Tourismus | Stadtmarketing der Hansestadt Uelzen ist in den letzten Zügen der Planung für den diesjährigen Kultursommer. Ob Band, Solo-Sänger*innen, Varieté oder Comedy: eine bunte Mischung aus Kultur- und Entertainmentangeboten erwartet die Besucher*innen des Kultursommers 2022.Das "Uelzener Kulturzelt" lädt Zuschauer*innen zum Verweilen und Genießen einDas "Uelzener Kulturzelt - Platz der Erlebnisse" sorgt dieses Jahr für einen besonderen Hingucker im Rahmen des Kultursommers. Ein großes Zirkuszelt im Zentrum der Innenstadt schafft eine einzigartige Hauptbühne für die Künstler*innen und Programmpunkte vom 12.08. - 04.09.2022 in Uelzen. Dabei umfasst das auffällige Zelt einen Durchmesser von 24 Metern und bietet rund 200 Zuschauer*innen genügend Platz das Programm zu verfolgen. Der Clou: bei heißen Temperaturen können die Zeltwände gänzlich entfernt werden und bei stürmischem Regen bietet das Sommerdach eine trockene Bleibe. Für eine sommerliche Atmosphäre sorgen Palmen, Liegestühle und kalte Getränke im Außengelände, was zum Verweilen in der Pause oder vor Veranstaltungsbeginn einlädt.Über 20 Veranstaltungen sind bis zum 17. September in der Hansestadt geplantDie Eröffnung erfolgt am Samstag, den 12. August 2022, wenn Bürgermeister Jürgen Markwardt den Kultursommer gemeinsam mit dem Organisationsteam des Eigenbetriebs Kultur | Tourismus | Stadtmarketing ab 19:30 Uhr Besucher*innen begrüßt.Das Opening verspricht eine bunte Mischung aus Varieté-Kunst mit Akrobatik, Zauberei und Witz professionellen Künstler*innen. Am Tag darauf erwartet die Besucher*innen einen Plattdütschen Abend mit Gesang und Musik. Das Eröffnungswochenende wird am Sonntag durch ein kollektives Gesangsevent abgerundet: Das sogenannte Uelzener "rUEdelsingen" animiert die Besucher*innen in bekannte Lieder einzustimmen und ein gemeinsames Gesangserlebnis zu kreieren.Überraschung für jeden Gast an der TageskasseTickets sind in der Stadt- und Touristinformation ab dem 04. August erhältlich. Eine besondere Überraschung wartet auf Besucher*innen an der Tageskasse, die für 5 oder 10 Euro Eintrittskarten im Vorfeld erworben haben: Diese verwandeln sich bei Einlass ins Zelt in einen Stadtgutschein, welcher sich mit dem gleichen Betrag in über 70 lokalen Geschäften der Hansestadt Uelzen einlösen lässt. "Mit dieser Stadtgutschein-Aktion stärken wir den heimischen Einzelhandel und geben unseren Besucher*innen des Kulturzeltes einen weiteren Anreiz unser Kulturangebot zu nutzen", so Betriebsleiter Alexander Hass.Das vollständige Programm finden Interessierte auf www.kultursommer-uelzen.de Änderungen im Programm sind vorbehalten.Pressekontakt:Ihr Kontakt zu Alexander HassLüneburger Straße 34 | 29525 UelzenTel: +49 (581) 800 6551Fax: +49 (581) 800 6559Mobil: +49 (162) 136 82 06ahass@kts-uelzen.deOriginal-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142561/5286483