Weiterstadt (ots) -› Das digitale Magazin mit spannenden Geschichten rund um ŠKODA AUTO Deutschland zieht um auf www.skoda-storyboard.de (https://www.skoda-storyboard.com/de/)› Leserinnen und Leser dürfen sich auf noch breitere Vielfalt aus Storytelling, starken Bildern und spannenden Videos freuen› Zu den zusätzlichen Inhalten der Storyboard-Plattform zählen Bildergalerien, Videos und News zu neuen ModellenZeit für eine neue Online-Ära: 'extratouch', das Online-Magazin von ŠKODA AUTO Deutschland, ist ab sofort auf www.skoda-storyboard.de (https://www.skoda-storyboard.com/de/) zuhause. Durch die Einbettung in die internationale Markenplattform von ŠKODA AUTO genießen die User noch mehr und noch vielfältigeren Content. Denn neben den von www.extratouch.de bekannten Beiträgen stehen nun weitere spannende Hintergrundstories sowie zusätzlich Bildgalerien und Videos bereit. Das neue www.skoda-storyboard.de richtet sich gleichermaßen an Kunden, Journalisten und Fans der tschechischen Traditionsmarke.Seit nunmehr rund sieben Jahren liefert das Online-Magazin www.extratouch.de seinen Besuchern interessante Themen rund um ŠKODA, die Fahrzeuge der Marke und die Menschen dahinter. Wie mache ich mein Auto urlaubsfit? Wie sieht das neue Rallye-Fahrzeug der Marke aus? Welches Wüstenabenteuer bestreitet der ŠKODA ENYAQ iV? Auf diese und viele weitere spannende Fragen gibt die Website auf gleichermaßen informative wie unterhaltsame Art detailliert Antwort.Mit dem Umzug auf die internationale Markenplattform www.skoda-storyboard.de verpasst ŠKODA AUTO Deutschland seinem populären Online-Magazin eine Frischzellenkur. Das neue Layout sieht noch moderner aus und überzeugt mit seinem responsiven Design. Gleichzeitig bietet die Seite eine gute Übersichtlichkeit, sodass auch neue Besucher sich schnell zurechtfinden. Die aktuellsten Posts und Tweets der bekannten Social-Media-Kanäle sind nahtlos mit eingebunden.Ob Artikel rund um die attraktive Modellpalette der Marke, interessante Neuigkeiten rund um die ŠKODA Mobilitätsservices von heute und morgen oder packende Reise-Stories von prominenten Testimonials: Beim neuen Magazinauftritt wird jeder fündig - selbst, wenn er vielleicht noch nicht weiß, wonach er heute sucht.Entdecken Sie das Mehr an Content in der neuen Markenwelt von ŠKODA auf www.skoda-storyboard.de (https://www.skoda-storyboard.com/de/).