Stabilus meldet vorläufige Daten für das dritte Quartal im Geschäftsjahr 2021/2022 und hebt die Prognose an. Man erwarte nun einen Umsatz von 1,07 Milliarden Euro, so das Unternehmen am Montag. Vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll ein bereinige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...