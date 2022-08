Hamburg (ots) -Für die neue Herbst-/Winter-Kampagne konnte Bijou Brigitte Influencerin Sophie Pirrung (www.instagram.com/sophiepirrung/) und Fotograf Daniel Graf gewinnen. Mit ihrem coolen Style begeistert die BWL-Studentin aus Berlin seit einigen Jahren ihre Follower auf Instagram und TikTok. Ende 2019 wurde aus dem bisherigen Hobby ein Beruf. Dennoch ist es Sophie Pirrung wichtig, ihr Studium abzuschließen. "Das Studium gibt mir auf jeden Fall immer noch eine gewisse Sicherheit."Sicherheit bei der spannenden Fotoproduktion mit Bijou Brigitte vermittelte ihr das Team und natürlich Fotograf Daniel Graf. Zusammen setzten sie die neuen Must-haves perfekt in Szene. Boho-Momente im Studio ließen die Schmuckstücke in Antikgoldoptik und Layering-Look aufkommen. Da durfte der beigefarbene Hut nicht fehlen. Ein wenig '90s Inspo versprühten verspielte Ringe und die Tasche in zartem Pastellblau.Maßgeblich für den stylishen Look von Sophie Pirrung ist das Prinzip "less is more". Ein Key-Piece steht bei ihr im Fokus ihres Outfits. Die Statement-Ketten von Bijou Brigitte sind da natürlich die perfekten Begleiter. Auch Bicolor-Schmuck oder die schwarze Henkeltasche aus der neuen "Chain Reaction"-Kollektion haben es bei ihr in die Kategorie Lieblingsstücke geschafft.Daniel Graf freute sich über die tolle Zusammenarbeit mit Sophie Pirrung. "Es war sehr entspannt mit ihr zu arbeiten." Seine Projekte sucht sich der junge Fotograf sehr sorgfältig aus. Er muss dahinterstehen können. Für ihn ist es bei der Vorbereitung wichtig, sich vorher intensiv mit seinem Projekt und allen Beteiligten zu sprechen. In den vergangenen Jahren standen schon einige prominente Influencerinnen vor seiner Kamera.Neben den Bildern stand natürlich auch weiterer Content für Social Media auf dem Programm. Die Ergebnisse sind ab sofort bei Bijou Brigitte auf Instagram @bijoubrigitte, TikTok @bijoubrigitteofficial und Co zu sehen. Die vielfältigen Social Media-Kanäle laden immer zum Entdecken der neuesten Trends im Bereich Modeschmuck und modische Accessoires ein.Aktuelle Informationen zu den neuesten Trends:Weitere Informationen zu unseren neuen Must-haves finden Sie auf unserer Presseseite für akkreditierte Journalisten unter https://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nicht für den Pressebereich freigeschaltet sein, wenden Sie sich gern an uns.Über Bijou Brigitte:Das börsennotierte Unternehmen aus Hamburg präsentiert in über 900 Filialen und auch online unter www.bijou-brigitte.com die neusten Schmuck- und Accessoires-Trends. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.Pressekontakt:Annegret Wittmaack, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 40 60609-289E-Mail: modepresse@bijou-brigitte.comOriginal-Content von: Bijou Brigitte AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14136/5286573