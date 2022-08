ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BBVA nach Quartalszahlen von 5,00 auf 5,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäfte in Lateinamerika überstrahlten einen immer noch düsteren Ausblick auf die Türkei-Aktivitäten der spanischen Großbank, schrieb Analystin Pamela Zuluaga in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Zinsüberschuss-Prognosen für die Jahre 2022 und 2023./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 00:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113211835

