ChainDigger.io und Rexys.Club einigen sich auf eine Beteiligung in Millionenhöhe.

Der Schweizer Digital- Luxusproduktehändler ChainDigger.io, konnte nach einem fulminanten Start im Internationalen Markt die Zusammenarbeit mit dem Projekt Entwickler REXY CLUB, weiter stärken. Rexy Club ist eine Internationale Influencer Struktur mit Millionen von Followern und Anhängern, welche NFT Projekte für Dubai entwickelt und sich im technologischen Bereich als auch Smart City Entwicklung einen Namen machen will.

Auf Grund der Projektplanung und dem bereits entwickelten Ferienmarkt in Dubai von 16 Million Besuchern jährlich, wird das Potenzial und das gesamte Projektvolumen auf 10 Milliarden USD geschätzt.

ChainDigger positioniert sich neu als Teilhaber und beteiligt sich an der Entwicklung als auch der Strukturierung dieses Groß Projektes und wird in mehreren Schritten bis zu 25% der neuen zu gründender Holding übernehmen.

Das Luxusprojekt, welches auf der Basis von ATROMG8 Network Technologien entwickelt wird, geht auf alle technischen Möglichkeiten ein und entwickelt in Zukunft und in Zusammenarbeit mit den besten der Welt ein völlig neues Wohn- Hotel und Urlaubskonzept, welches alles beinhalten soll und den Bewohnern und Besuchern über die Digitalen Fortschritte ein völlig neues Lebensgefühl vermitteln wird.

Christopher Loftus und Luke Mabbott, die Gründer von Rexys.Club sehen eine große Entlastung in dieser Beteiligung von ChainDigger. «Wir sind stolz darauf einen Verkaufsprofi wie das ChainDigger Team mit ins Boot geholt zu haben dies wird uns erlauben uns vollkommen auf die Entwicklung des Projektes zu konzentrieren und die Vermarktung und den Verkauf jetzt und Zukunft in guten Händen zu wissen».

Auch die Geschäftsleitung von ChainDigger sieht hier ganz neue Möglichkeiten und unterstreicht die Signifikanz dieser neuen Gesellschaft für den internationalen Markt. «Denn bei Dubai als Standort» soll es nicht bleiben ergänzt Raphael Zuber der Verkaufsleiter und Geschäftsleitungsmitglied von ChainDigger.io

Weiter Informationen werden Ende August in Zürich an einem gemeinsamen Event bekannt gegeben, wo über 400 Investoren über die Details informiert werden. Mit dieser Einigung wird die Struktur für das größte NFT Projekt der Welt gelegt welche echte Werte- und eine Bereicherung in vielerlei Hinsicht schafft.

