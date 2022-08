Nach den heftigen Kursverlusten am Freitag kann sich die Aktie von Alibaba am Montag etwas stabilisieren und legt im vorbörslichen US-Handel rund ein Prozent zu. Kein Wunder, denn der E-Commerce-Riese übt sich in Schadensbegrenzung. Den kurzfristigen Abwärtstrend kann dies jedoch nur bedingt stoppen.Am Freitag veröffentlichte die SEC eine Liste mit chinesischen Aktien, denen ein Delisting von den US-Aktienmärkten drohen könnte. Darunter auch Alibaba, weshalb die Papiere des E-Commerce-Riesen über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...