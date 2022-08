Probleme mit dem Langstreckenflugzeug 787 Dreamliner sorgten für ein Lieferverbot und belasteten Boeing seit Ende 2020. Jetzt steht die Wiederaufnahme der Auslieferungen bevor, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende berichtet. Die Aktie reagiert am Montag mit einem vorbörslichen Plus von fünf Prozent.Mit der Sache vertraute Personen berichteten gegenüber Bloomberg, dass die FAA, die Luftfahrtbehörde der USA, Boeings Pläne zur Inspektion und Reparatur von Herstellungsfehlern im Rahmen ...

