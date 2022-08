Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit dem Ukraine-Krieg steht vor allem ein Thema im Mittelpunkt vieler politischer Diskussionen: Wie werden Deutschland und Europa unabhängig von russischem Öl und Gas, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Denn beide Rohstoffe seien elementar für die Wirtschaft; und der Bedarf steige. Also komplett auf erneuerbare Energien umstellen? Rohstoffexperte und Fondsberater Dr. Joachim Berlenbach, Earth Resource Investments, warne davor, fossile Rohstoffe zu verteufeln, und fordere einen Fokus auf die Energiesicherung. Daher habe er die Öl- und Gas-Allokation im Earth Exploration Fund UI (ISIN DE000A0J3UF6/ WKN A0J3UF, AK R; ISIN DE000A1C2XE1/ WKN A1C2XE, AK I) deutlich erhöht und setze auch auf erneuerbare Energien im Earth Sustainable Resources Fund (ISIN DE000A2PMW29/ WKN A2PMW2, AK R; ISIN DE000A2PMW37/ WKN A2PMW3, AK I). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...