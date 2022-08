Tesla hat zuletzt erneut geliefert. Die Q2-Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten. Das sorgte in den vergangenen Tagen für extremes Kaufinteresse. Die Aktie steht vor einer entscheidenden Marke. Elon Musk bewies zuletzt allen Skeptikern erneut, dass er zusammen mit seinem Team die Lieferkettenproblematik und Chipengpässe besser imstande ist zu meistern, als so mancher Konkurrent in der Automobil-Branche.Im Anschluss an die Zahlen erneuerten sowohl Philippe Houchois von Jefferies, als auch ...

