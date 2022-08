DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. August (vorläufige Fassung)

=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Covestro AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Leverkusen *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), ausführliches Ergebnis 2Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 2Q, Bad Homburg 07:00 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H, Frankfurt 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1H, Heerlen *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz), Holzminden 07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q, Neutraubling 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H, Aßlar 07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Zamudio *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H, Wien 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H, Saint-Quentin 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H, Triest 08:00 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 2Q, Dortmund *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q, London 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Anspruch auf Rückzahlung des Reisepreises nach Rücktritt von einem Pauschalreisevertrag wegen Covid-19, Karlsruhe *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 2Q, Wilmington *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q, Chicago 12:40 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht Juli zu APP-Kaufprogramm und Bericht für Juni und Juli zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 US/Fed, Gespräch von Chicago-Fed-Präsident Evans (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) mit Medienvertretern über die US-Wirtschaft und die Geldpolitik 22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q, Seattle *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q, Sunnyvale *** 22:17 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q, San Jose 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q (vor Börsenbeginn), San Francisco ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

