DJ PTA-News: S IMMO AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen, das Übernahmeangebot von CPI Property Group S.A. anzunehmen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta032/01.08.2022/16:00) - Der Vorstand der S IMMO AG ("Gesellschaft") hat seine detaillierte begründete Äußerung zum Pflichtangebot der CPI Property Group S.A. ("CPI"; "Angebot") abgegeben und darin den Aktionären der Gesellschaft empfohlen, das Angebot anzunehmen. Der Aufsichtsrat hat sich der Stellungnahme des Vorstands angeschlossen. Nach sorgfältiger Analyse und Abwägung halten Vorstand und Aufsichtsrat die von der CPI angebotene Gegenleistung in Höhe von EUR 23,50 je Aktie cum-Dividende für das Geschäftsjahr 2021 (also infolge der für das Geschäftsjahr 2021 am 13.06.2022 gezahlten Dividende in Höhe von EUR 0,65 EUR je Aktie derzeit EUR 22,85 betragend) für fair und angemessen.

Die Stellungnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft gemäß § 14 Absatz 1 ÜbG zum Angebot sowie die Äußerung des Betriebsrats und die Beurteilung des Sachverständigen sind auf der Website der Gesellschaft unter https:// www.simmoag.at/investor-relations/uebernahmeangebote/ angebot-der-cpi-property-group-sa-an-die-aktionaere-der-s-immo-ag-2022.html veröffentlicht.

Aktionär:innen der S IMMO AG können das Angebot bis zum 12.08.2022, 17:00 Uhr Wiener Ortszeit annehmen (ursprüngliche Angebotsfrist) sowie danach im Rahmen der Nachfrist gemäß § 19 Abs 3 ÜbG binnen drei Monaten ab Bekanntgabe des innerhalb der ursprünglichen Angebotsfrist erreichten Ergebnisses. Aktionär:innen, die beabsichtigen, das Angebot anzunehmen, mögen sich vorab mit ihrer Depotback in Verbindung setzen, um allfällige von dieser vorgegebenen Fristen zu eruieren.

Die Empfehlungen werden in einer Zeit eines unsicheren makroökonomischen Umfelds gemacht. Jede/r Aktionär:in der S IMMO muss unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände, seiner/ihrer individuellen Situation einschließlich der steuerlichen Konsequenzen und seiner/ihrer persönlichen Einschätzung der zukünftigen Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Zielgesellschaft, des Wertes und des Kurses der S IMMO Aktie selbst entscheiden, ob und in welchem Umfang er/sie das Angebot annimmt.

(Ende)

Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1659362400449 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2022 10:00 ET (14:00 GMT)